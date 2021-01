Tchad : Boukar Michel nommé conseiller à la Présidence

Le chef de l'État a nommé vendredi Boukar Michel au poste de conseiller technique au Pétrole et aux Mines à la Présidence de la République. Il remplace Orozi Fodeïbou, décédé.



Boukar Michel a précédemment occupé le poste de ministre du Pétrole et de l'Énergie.



Le nouveau conseiller du chef de l'État est né le 9 décembre 1970 à Ndjamena. Doctorant en Économie d’Énergie à l’Université de Douala, Boukar Michel a un Master en Génie Energétique à l’EIER (Burkina Faso), un Master en Management Financier (Univ de Maroua), Ingénieur en Electromécanique, et une licence en Mathématique.



Le 19 décembre 2020, Boukar Michel a présenté son livre intitulé : « Agriculture et énergie renouvelable post COVID-19 : solutions pratiques et perspectives pour la sécurité alimentaire ».