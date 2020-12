Tchad : Boukar Michel présente son livre sur l’agriculture et l'énergie renouvelable post COVID-19

L'ouvrage de Boukar Michel analyse la complexité du processus de développement et constitue une anticipation de solution à consulter pour toute personne préoccupée par l’avenir de la planète. Cet ouvrage a développé aussi des thématiques relatives à la production et l’utilisation du compost pour permettre aux agriculteurs de s’adapter aux changements climatiques en réduisant le coût et l’achat des engrains.



Dans ce livre scientifique, l’ancien ministre du Pétrole et de l’Énergie Boukar Michel propose un dimensionnement des systèmes photovoltaïques pour l’irrigation, à travers le calcul de l’évapotranspiration en utilisant le logiciel croppwat de la FAO. Des études de cas avec différents types de variétés de cultures sont également présentées.



L’ouvrage procure les mécanismes de mise en œuvre du développement des énergies renouvelables, notamment par la construction des hydrauliques pastorales et agricoles dont les organisations communautaires villageoises seront associées à l’exploitation et l’entretien.