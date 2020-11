Tchad : Brahim Moussa est candidat à la présidence du CNCJ

Membre de l'association pour la sensibilisation et la scolarisation des jeunes au Tchad, Brahim Moussa a annoncé samedi sa candidature au poste de président du Conseil national consultatif de la jeunesse (CNCJ).



Il justifie sa candidature par le souci "d'offrir à la jeunesse la possibilité de s'épanouir et de se prendre en charge pour une meilleure intégration sociale et économique, tout en considérant sa participation au développement du pays".



"C'est au regard du leadership du Maréchal du Tchad en partie imprégné par le souci de voir une jeunesse meilleure et non instrumentalisée par des politiques, et afin de donner un autre visage à l'avenir du Tchad que ma vision pour le CNCJ a pour objectif d'accompagner sa politique", dit-il.



La candidature de Brahim Moussa porte sur "une politique inclusive et novatrice prenant en compte toutes les aspirations et attentes de la jeunesse tchadienne". Il compte mettre un accent particulier sur la décentralisation du CNCJ dans toutes les 23 provinces "dans un élan d'équité et de bonne gouvernance", la cohabitation pacifique, la cohésion sociale, et l'harmonie entre les filles et fils du Tchad.