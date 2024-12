Tchad : Brunch des Sao organise une journée culturelle

Lors d'un point de presse, organisé ce 26 décembre 2024, à l'espace culturel Talino Manu, le promoteur du Brunch des Sao, Malkonbé Mbaioundankom a fait une déclaration à la presse, indiquant que la journée du 28 décembre 2024 est dédiée à l'organisation d'activités culturelles notamment, le sport, la culture, l’art et la gastronomie, permettant de valoriser les cultures tchadiennes.



Selon lui, l'objectif de cet événement vise à promouvoir l'unité nationale, à rassembler les Tchadiens autour d'un mouvement festif et fédérateur. Cela permet également une célébration des talents locaux. Il s’agit de faire valoir les compétences des artistes, artisans et restaurateurs qui sont les promoteurs de la culture tchadienne.



Au cours de sa déclaration, il a souligné la valeur que reflète l'équipe Sao : « Notre fierté nationale et notre richesse culturelle reposent sur les Sao qui sont non seulement une équipe nationale, mais incarnent également l'unité nationale des Tchadiens. C'est le reflet de la résilience qui transcende les différences et fédère la nation tchadienne. » Pour le promoteur, c'est une manière d'encourager le patriotisme entre l'équipe nationale et le peuple tchadien.



Cette action permet de créer un espace d'échange et offre une place aux acteurs économiques, culturels et sportifs, de collaborer et de se faire connaître.



Cet événement qui aura lieu à l'espace culturel Talino Manu sera organisé autour des dégustations de plats typiquement tchadiens, des spectacles humoristiques, poèmes, d'expositions artistiques, des échanges avec les joueurs des Sao, en vue de démontrer l'importance et le rôle du sport dans la cohésion sociale.



Malkonbé Mbaioundankom a affirmé que les maillots officiels des Sao, symbole d'identité nationale, seront mis à disposition du public au prix de 25 000 FCFA. Un prix incluant une marge dont les bénéfices seront réservés aux artistes présents, afin de soutenir leur talent et de promouvoir le patrimoine culturel tchadien.