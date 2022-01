Tchad : "C'est grâce au MPS que l'on peut dire ce qu'il est et insulter", Haroun Kabadi

Le secrétaire général du Mouvement patriotique du salut (MPS) a animé une conférence de presse ce 29 janvier au siège du parti. À l'entame de la conférence, le secrétaire général du MPS Haroun Kabadi a indiqué que sa réaction est relative aux déclarations de certains hommes politiques qui "réveillent le démons". Le parti a "décidé de dire trop c'est trop".



"Le MPS répondra désormais au coup par coup pour ceux qui veulent le diaboliser. Les responsables des partis doivent comprendre que le conflit est un phénomène social. Quand un conflit arrive, il faut le contenir. En cette circonstance, les hommes politiques doivent appeler à l'atténuation et non diaboliser le MPS. C'est grâce au MPS que l'on peut dire ce qu'il et et insulter", affirme Haroun Kabadi.



Selon lui, "le MPS ne pourra continuer à se taire lorsqu'on l'insulte et on insulte son père fondateur".