Tchad : CARE signe une convention de trois ans avec le CPA du Ouaddaï

Le vice-président du CPA du Ouaddaï, Dr Zakaria Marouf Barka, a présenté les objectifs du CPA aux responsables, mais aussi le respect de l'engagement de deux parties après la signature de la convention.



Le Directeur pays CARE International, Dr Amadou Bocoum, a fait savoir que dans toutes ses interventions, CARE au Tchad explore des alliances qui permettent de toucher plus de personnes avec un impact significatif sur la qualité de vie des couches les plus vulnérables.



Convaincu qu'une " seule hirondelle ne fait pas le printemps " disait Aristote, CARE International a toujours tissé et entretenu des relations de collaborations avec de nombreux partenaires institutionnels et techniques pour garantir l'ancrage local de ses institutions.



Selon lui, c'est dans cet esprit de réflexion qu'ils ont lancé cette initiative de signature des accords de partenariat avec les Comités Provinciaux d'Action dans toutes les zones d'intervention dont la province du Ouaddaï fait partie. Il a enfin réaffirmé que CARE tiendra ses promesses dans le cadre de cette collaboration en mutualisant ses efforts au quotidien.



Le Gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Souleymane, en signant l'accord a fait savoir qu'il demeure convaincu que cette convention permettra au CPA d'assumer correctement son rôle tout en bénéficiant des appuis de CARE comme stipuler dans les engagements des deux parties.



À travers cette convention, le président du CPA souhaite avoir un accompagnement conséquent de CARE en termes des ressources matérielles, financières et techniques pour à leur structure d'être pleinement opérationnelle.



Bachar Ali Souleymane a enfin ajouté qu'avec la crise soudanaise actuelle, plusieurs organisations sont en train d'intervenir dans la province, mais le CPA ne dispose pas une bonne connaissance d'elles et surtout de leurs actions sur le terrain.