Tchad : COPE-Service forme les jeunes en entrepreneuriat, leadership et e-commerce

Cette démarche vise à soutenir le gouvernement dans sa politique d'employabilité des jeunes et de lutte contre le chômage.



Le directeur général de COPE-Service, Ali Issa Allatchi Galma, explique que c’est pour la première fois que son cabinet ouvre cette série de formations vacancières pour permettre aux jeunes, élèves, étudiants et autres de s’outiller afin de créer leur propre entreprise et palier au chômage. Il appelle les jeunes à venir s'inscrire massivement pour bénéficier des formations.



Des experts de grandes universités du Tchad et de l'étranger assureront les formations de 3 à 3 jours. Les bénéficiaires recevront une attestation. Le coût est de 5000 Fcfa.