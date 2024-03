Tchad : COPIDEV, ACRA et CRSH unissent leurs forces pour lutter contre les fausses nouvelles

L'événement s'adressait aux responsables d'associations de jeunesse, aux étudiants et aux jeunes adultes. L'objectif principal était d'encourager l'esprit critique chez ces personnes, d'éviter la panique face aux fausses informations et d'analyser l'information avant de la partager. La discussion, menée par deux panélistes, Nadjilem Adolph, responsable de la technologie et des communications numériques à COPIDEV, a mis en évidence la prévalence croissante de la désinformation aux niveaux national et international, exacerbée par l'utilisation des smartphones et des médias sociaux.



M. Adolph a conclu en déclarant que les effets néfastes des fausses nouvelles peuvent avoir un impact sur les jeunes et la société dans son ensemble. Le deuxième intervenant, Ganda Bini Djabou, coordinateur de COPIDEV, a expliqué que les "fake news", également appelées "fausses nouvelles", sont des informations intentionnellement trompeuses ou fausses, souvent créées pour manipuler les gens, répandre de fausses idées ou influencer l'opinion publique. Certains participants ont demandé des éclaircissements sur la manière de reconnaître les "fake news" et sur la raison pour laquelle il est important de les combattre.



En réponse, les panélistes ont insisté sur la nécessité de vérifier l'existence et la crédibilité de l'auteur, ses autres écrits, la nature du site web, la source de l'information et la date de publication. Ils ont également souligné que les fausses nouvelles constituent depuis longtemps une menace mondiale pour la liberté et la démocratie, et ont exhorté les jeunes à être vigilants, à vérifier les informations auprès de sources médiatiques officielles et crédibles, et à agir en tant que citoyens numériques responsables.