Tchad : COSOCIDE-Tchad présente les résultats de la mise en œuvre du PREAT

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Renforcement de l'Éducation et de l'Alphabétisation au Tchad (PREAT), la Coalition des Organisations de la Société Civile pour le Développement de l'Éducation au Tchad (COSOCIDE) a présenté les résultats de la mission de suivi-évaluation.



C'est à travers un atelier dont les assises se sont déroulés ce jeudi 11 avril 2024, à la Bibliothèque Nationale, que la COSOCIDE a fait la restitution de la mission de suivi-évaluation dans le cadre de la mise en œuvre du PREAT.



Dans son intervention de circonstance, le coordonnateur national de COSOCIDE-Tchad, Djimra Madj Djimtibaye a mis l'accent sur la résistance des défis basiques, liés à l'accès, à l'équité, à la qualité, et à la gouvernance, ainsi qu'aux questions transversales, en rapport avec le secteur éducatif.



Le directeur de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, Issa Golo Damgoto, représentant le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, a souligné que le gouvernement du Tchad fait de l'éducation une priorité.



A cet effet, il est ouvert à tous les partenaires engagés dans cette dynamique de la transformation systémique de l'éducation.



Il convient de souligner que dix provinces sont concernées par cette mission : Guera, Sila, Ouaddaï, Logone Occidental, Moyen-Chari, Chari-Baguirmi, Logone Occidental, Barh El-Gazel, Kanem et Lac. La COSOCIDE-Tchad entend apporter efficacement sa contribution dans la promotion du secteur éducatif.