Tchad - COVID-19 : 2 nouveaux cas, un tchadien et un camerounais

Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence, président de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire, Kalzeubé Payimi Deubet, annonce ce jeudi soir que les autorités sanitaires du Tchad viennent d'enregistrer en plus de trois cas déjà signalés, deux autres cas positifs suite à un test du Coronavirus (Covid-19).



Il s'agit d'un Tchadien âgé de 48 ans et d'un Camerounais de 55 ans passagers du vol Ethiopian AirLines du 17 mars 2020 en provenance respectivement de Dubai et de Bruxelles via Addis-Abeba.



Les patients ont été aussitôt pris en charge par l'équipe médicale de l'Hôpital de Farcha.



Leur état clinique est stable. Les personnes qui étaient en contact avec ces derniers ont été identifiées et confinées pour un suivi médical.



Le Gouvernement tient à rassurer l'opinion nationale et internationale des dispositions prises pour mettre hors de danger ces patients et circonscrire la pandémie. Il en appelle au respect strict de toutes les mesures prises en matière d'hygiène et d'assainissement et demande à la population de garder son calme.