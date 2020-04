Tchad - COVID-19 : deux patients en voie de guérison, vont sortir de l'hôpital

Le ministère de la Santé publique a annoncé vendredi que deux patients qui avaient été testés positifs au COVID-19 sont en voie de guérison et sortiront de l'hôpital "dans les heures qui suivent."



Ils se portent bien, selon le ministère qui ajoute qu'il s'agit des deux premiers cas détectés, un marocain et un français.



Jeudi, l'ambassadeur du Maroc au Tchad a confirmé que le patient marocain se portait déjà assez bien.



Le Tchad compte à ce jour neuf cas de COVID-19, dont probablement sept cas actifs dès la confirmation de la guérison totale des deux patients.



Le dernier cas annoncé ce vendredi est un ressortissant français âgé de 60 ans, en provenance de Bruxelles, via Paris. Il est arrivé au Tchad via un vol Air France du 9 mars 2020.