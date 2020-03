Tchad - COVID-19 : la société civile prend les devants de la sensibilisation

"Notre objectif principal est de conscientiser, informer et sensibiliser les citoyens pour mieux prévenir ce fléau, car la sensibilisation et la prévention sont les meilleurs outils pour une cohabitation pacifique d'une nation", indique Sidick Sougui Lony.



Le secrétaire général de l'UNJCP déclare avoir constaté que "des commerçants profiteurs, malhonnêtes et mal intentionnés sévissent sur le dos des paisibles citoyens."



Selon lui, les commerçants profitent de la situation pour augmenter les prix des denrées alimentaires et produits de première nécessité. Il leur demande de baisser les prix.



Sidick Sougui Lony appelle les activistes sur les réseaux sociaux à ne pas semer la panique au sein de la population, en donnant des fausses alertes et désinformations sur la situation pandémique du coronavirus.