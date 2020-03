Tchad - COVID-19 : le confinement total, inévitable si les réfractaires persistent

Mardi, le président Idriss Déby a souligné dans un message adressé à la nation que "si les circonstances l’exigent, nous serons amenés à prendre d’autres mesures plus rigoureuses tendant au confinement total."



Malgré les conseils et la sensibilisation, certaines mosquées ne désemplissent pas, certains commerces ouvrent et les cérémonies continuent par rassembler beaucoup de gens, foulant allègrement au pied la série de mesures, a déploré la Présidence.



Face à "un ennemi invisible qui menace dangereusement le Tchad", les forces de défense et de sécurité vont durcir le ton pour faire appliquer les mesures. De même, la Police municipale a été invitée à avoir un rôle beaucoup plus actif. L'armée sera déployée en cas de besoin.