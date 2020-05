Tchad - COVID19 : "Il ne faut pas se précipiter pour lever les mesures" (Saleh Kebzabo)

Vidéo. "Il ne faut pas se précipiter pour lever les mesures qui ont été édictées", préconise Saleh Kebzabo dans un entretien à Alwihda Info.



Le leader de l'UNDR explique également qu'il faut "recruter des milliers de jeunes pour un contrat provisoire de quelques mois, jusqu'à la fin de la pandémie. Des milliers de jeunes qui vont être formés et qui vont faire de la sensibilisation par la méthode du porte-à-porte, et aussi faire toutes les boutiques et tous les marchés pour rappeler les gens à l'ordre, les conseiller, les orienter."



"On n'a pas besoin de forces de l'ordre pour faire de la brutalité", indique Saleh Kebzabo.