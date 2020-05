Tchad - COVID19 : au Lac Léré, les jeunes de l'UNDR sillonnent 85 villages

L'Union des jeunes pour le renouveau (UJR) du parti politique UNDR mène des actions de lutte contre le coronavirus dans le département de Lac-Léré. Ces jeunes vont dans les ménages pour convaincre les populations au respect des mesures barrières.



Le coronavirus n'a pas de cible spécifique, c'est pourquoi l'Union des jeunes pour le renouveau sillonne les différents villages du département de Lac-Léré.



Ces jeunes ne sensibilisent pas seulement les populations rurales, mais ils distribuent gratuitement des cache-nez à chaque personne sensibilisée, installent des kits de lavage de mains dans des lieux publics, sous les arbres à palabres des différents villages.



Les jeunes de l'UNDR ne parlent quelques à la population, indique Vourchakbe Deubalbe, 2ème vice-président chargé de la la mobilisation et de sensibilisation de l'UJR de Lac-Léré.



Durant ce travail, les sensibilisateurs ont remarqué que beaucoup de personnes ignorent l'existence de Covid-19 dans les villages.



Pour vourchakbe Deubalbe, il y a lieu d'intensifier les sensibilisations dans le monde rural et surtout dans les ménages.



Cette mission dépêchée sur le terrain par le comité départemental de l'UNDR, sous la coordination de Kanabe Passalet Marcelin, est constitué de sept équipes dont deux personnes par moto. Ces jeunes de l'UJR ont sillonné 85 villages et gros quartiers de Lac-Léré.