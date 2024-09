Tchad - Cameroun: Conclusion de la visite au Siège du FNE de la délégation tchadienne

Les échanges ont permis de clarifier le but de la visite, qui visait à renforcer les liens de coopération et à partager des bonnes pratiques. Les membres de la délégation tchadienne ont exprimé leur satisfaction quant aux discussions tenues et ont souligné que cette rencontre a été bénéfique pour leur pays.



Pour marquer cette visite, des cadeaux ont été offerts aux hôtes tchadiens, en signe de bienvenue et d'appréciation. Les représentants tchadiens ont exprimé leur profonde gratitude et ont réaffirmé leur enthousiasme pour le pays qui les a accueillis, mettant en avant l'importance de ces échanges pour le développement mutuel.