Tchad-Cameroun : Haoua Daoussa Deby nommée au poste de DGA de COTCO

Parmi les décisions prises, la nomination de M. Harouna Bako, magistrat émérite camerounais, au poste de directeur général (DG), et de Mme Haoua Daoussa Deby, ancienne représentante du Tchad auprès de COTCO, au poste de directrice générale adjointe (DGA).



"Cet événement symbolise la profonde amitié entre le Cameroun et le Tchad et a été rendu possible grâce à la coordination des ministères du pétrole et des finances des deux pays. Le processus de nationalisation est désormais terminé, témoignant de la coopération fructueuse entre les deux nations", selon les autorités tchadiennes.