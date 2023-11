Tchad / Cameroun : Les travaux du pont sur le fleuve Logone sont réalisés à 62%

« Au 21 novembre 2023, l’état d’avancement des travaux de construction de cet ouvrage de 620 ml entre la ville de Yagoua au Cameroun et Bongor au Tchad est de 62% », a souligné le média d’état camerounais.



De la présentation faite le 19 septembre 2023 par le directeur de projet M. Zonou Dieudonné, au mois de décembre 2023, les travaux du pont en construction sur le fleuve Logone, entre le Cameroun et le Tchad, vont s'achever et ne resteront que les travaux sur les voies de raccordement.



Le projet consiste en la construction d’un pont dans la région de l'Extrême- nord (Cameroun), localité de Yagoua et dans la zone de Bongor (Tchad), en bordure du fleuve Logone formant la frontière avec la République du Tchad.



La longueur estimée du pont est de 620 m entre axes des culées ; avec une chaussée bidirectionnelle de 7 m de largeur et deux trottoirs de 1,5 m. Aux travaux de construction du pont et de voies routiers d’accès, s’ajoutent des aménagements connexes constitués essentiellement d’infrastructures socio-économiques destinées d’une part à la gestion du pont à construire (poste frontalier et des bâtiments annexes ; dispositif de signalisation, l’aménagement des stations de pesage, etc.) et ; d’autre part ; à amplifier les impacts positifs du projet et d’en atténuer les impacts négatifs.