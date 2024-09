Tchad-Cameroun : renforcement des capacités et échanges d’expériences entre l’ONAPE et le FNE

Une délégation tchadienne conduite par le directeur général de l’Administration du travail, et comprenant notamment Nassouradine Abakar Kessou, directeur général de l’Office national de la promotion de l’emploi (ONAPE), est en visite à Yaoundé, au Cameroun, depuis le 10 septembre 2024.



C’est dans le cadre d’une mission de travail avec le Fonds National de l’Emploi (FNE) du Cameroun. Composée de plusieurs membres du conseil d’administration et de cadres de l’ONAPE, cette équipe a pour mission de renforcer les capacités de l’ONAPE, en s'inspirant des bonnes pratiques mises en place par le Cameroun depuis la création de son système de bourses de travail en 1994.



L’objectif principal de cette visite est de tirer parti des acquis et des expériences du Cameroun, dans l’organisation des bourses de travail, ainsi que de favoriser l’échange d’idées et de pratiques pour améliorer les stratégies de gestion de l’emploi au Tchad.



Lors de cette deuxième journée, la délégation s'est rendue à l'Agence Centrale du FNE à Yaoundé, pour une série de présentations et d'activités enrichissantes.



Le programme de la journée incluait : la visite des services de l'Agence Centrale ; une présentation détaillée des offres de services du FNE ; un aperçu des missions, activités, stratégies, et du réseau d'agences du FNE ; la présentation du système informatique NEFISYS, utilisé pour gérer les informations sur l'emploi ; une présentation complète de la Bourse de l’Emploi.



Ces échanges s'inscrivent dans une volonté commune de renforcer les systèmes d’emploi, et de faciliter l’accès au marché du travail pour les jeunes et les demandeurs d'emploi au Tchad. Ce partenariat entre l'ONAPE et le FNE est une étape importante dans le cadre de l'amélioration des services d'emploi et du soutien aux initiatives de création d'emploi au Tchad.