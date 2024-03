Tchad-Cameroun : une mission dépêchée à Yaoundé pour la sécurité des citoyens tchadiens

Sous la direction de M. Mbodou Seid, Directeur général de l'Administration, des affaires juridiques et des Tchadiens de l'étranger, cette délégation comprend notamment le Général Abdoulaye Issakha Sarwa, Conseiller du Ministre de la Sécurité publique.



Depuis dimanche 17 mars, cette délégation est présente sur le territoire camerounais afin d'engager des séances de travail avec l'Ambassade du Tchad à Yaoundé, les autorités camerounaises ainsi que les ressortissants tchadiens. L'objectif principal est d'examiner les différentes plaintes formulées par nos compatriotes et d'identifier les responsabilités dans ces situations alarmantes d'agressions, kidnappings et assassinats qui touchent particulièrement les étudiants.



L'aéroport de Yaoundé a vu arriver cette délégation accompagnée par M. Djidda Moussa Outhman, Ambassadeur du Tchad au Cameroun. Cette première rencontre marque le début d'une série de visites dans différentes villes où se trouve une communauté importante de ressortissants tchadiens telles que Yaoundé, Douala, Dschang, Ngaoundéré , Garoua et Maroua.



Il est primordial d'éclaircir ces événements tragiques afin que justice soit rendue aux victimes mais également pour prévenir toute récidive future. La sécurité et le bien-être des citoyens tchadiens sont les priorités absolues du gouvernement.



Le gouvernement tchadien reste déterminé à apporter toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection et le soutien adéquats à ses citoyens confrontés à ce climat sécuritaire inquiétant au Cameroun.