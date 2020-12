Tchad : Campus France identifie 41 dossiers avec des fausses attestations

Campus France Tchad, service de l’ambassade de France en charge de la promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger, a mis en garde jeudi sur sa page Facebook contre l'usage de faux documents et ses conséquences dans la constitution des dossiers.



"Aujourd'hui, 41 dossiers contenant une fausse attestation ont été identifiés", informe Campus France Tchad.



"Leur compte Campus France sera supprimé et les concerné.e.s ne pourront pas obtenir de visa pour la France pendant 5 ans. Même s'ils/elles ont confié leur dossier à un organisme quel qu'il soit, ils/elles restent responsables", précise le service de l’ambassade de France.



Campus France Tchad est dédié aux Tchadiens et aux étrangers résidant au Tchad qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures en France ou faire de la recherche.