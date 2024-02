Tchad : Care International réitère son appui aux côtés du gouvernement

Le Premier ministre, chef du gouvernement de Transition, Dr Succès Masra, a reçu le mercredi 7 février 2024, la vice-présidente des programmes internationaux et des opérations de CARE INTERNATIONAL,



Mme Claudine Mensah Awute, rapporte la Primature. Mme Claudine Mensah Awute a déclaré que les programmes de Care International s’alignent au programme politique du gouvernement de Transition.



Elle a exprimé la disponibilité de son organisation à accompagner le gouvernement tchadien, pour l'amélioration de la qualité de vie de la population, l’accès à l’eau potable et à l'assainissement, le développement de l'agriculture, la gestion des ressources naturelles et la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG).



Dans le domaine humanitaire, CARE International apportera l'aide et l’assistance aux réfugiés ayant fui les conflits en cours dans les pays voisins du Tchad.