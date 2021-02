Tchad : "Ce sont vos multiples grèves et manifestations qui vous retardent" (Général Mahamat Saleh Brahim)

Le conseiller spécial du chef de l’État, général Mahamat Saleh Brahim, a rencontré ce 21 février les étudiants de l'Université de Doba. À l'entame de sa déclaration, il a souligné qu'il n’est pas venu faire de la politique. En tant que père, il est venu prodiguer des conseils à ses enfants.



Dans une recommandation, les étudiants de l’Université de Doba demandent la restauration de l’UNET section de Doba, supprimée par l’administration rectorale de l’université de Doba, l’annulation du reversement des étudiants ayant fait neuf semestres en régime spécial, l’augmentation des moyens de transport des étudiants, l’augmentation et l’amélioration de la cantine de restauration alimentaire, l’augmentation des livres et la redynamisation de la bibliothèque universitaire, la création d’une bibliothèque électronique pour des recherches, la création d’un campus universitaire, la création d’un centre culturel pour le loisir des étudiants et l’augmentation du nombre des enseignants permanents qualifiés dans différentes filières. À leurs doléances, il a recommandé aux étudiants d’ajouter la restauration de la bourse, ce qui lui a permis d’attirer un tonnerre d’applaudissements.



Le conseiller spécial du chef de l’État a conseillé aux étudiants d’être exemplaires et de ne pas se laisser distraire et berner par les vendeurs d’illusions qui ne cherchent qu’à retarder ou à détruire leur avenir. « Ce sont vos multiples grèves et manifestations qui vous retardent », a-t-il dit.



Le général Mahamat Saleh Brahim a conclu ses propos en disant qu’il se fera l’avocat et le porte-parole des étudiants, promettant de transmettre leurs doléances au chef de l’État. Il les a invité à faire un examen de conscience et à donner leur voix au candidat du MPS, Idriss Deby Itno, lors de l’élection présidentielle d’avril prochain.