Tchad : Célébration de l'esprit d'entreprise des jeunes lauréats Tchadiens

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique impulsée par les plus hautes autorités du pays, avec en tête le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République, qui a placé l'épanouissement de la jeunesse et le développement de l'entrepreneuriat au cœur de la gouvernance de la 5ᵉ République.





Le Conseiller a souligné que ce concours, qui bénéficie du soutien de la CONFEJES (Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie), illustre l'engagement ferme du gouvernement, et en particulier du Ministre de la Jeunesse Maïdé Hamit Lony, à encourager l'esprit d'initiative chez les jeunes et à leur offrir un cadre propice à une autonomisation durable par la création d'entreprises pérennes. Il a chaleureusement félicité les lauréats pour leur parcours inspirant, les présentant comme de véritables modèles de réussite ayant su transformer leurs idées novatrices en projets concrets et prometteurs.





Monsieur Abakar Khamis Mamondo a également exprimé, au nom du Ministre de la Jeunesse et des Sports, sa profonde gratitude envers les partenaires techniques et financiers ainsi qu'envers les organisateurs du concours pour leur engagement constant et leur contribution essentielle au succès de cette initiative. Il a lancé un appel vibrant à toute la jeunesse tchadienne, l'exhortant à faire preuve d’audace, de détermination et de créativité pour bâtir un avenir prospère pour le Tchad. "Ensemble, œuvrons pour une jeunesse ambitieuse, audacieuse et résolument engagée dans la transformation du Tchad", a-t-il conclu avec enthousiasme.