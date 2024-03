Tchad: Célébration grandiose de la SENAFET et de la JIF 2024 à Sarh

Sous le thème "5ème république : la participation de la femme dans les processus électoraux post-transition", cette cérémonie a rassemblé de nombreuses femmes venues des quatre départements de la province du Moyen-Chari, ainsi qu'une foule immense venue pour l'occasion.



La présidente du comité d'organisation, Mme Ronel Judith, a exprimé sa fierté d'avoir présidé cette édition de la SENAFET-JIF, malgré les difficultés financières. Elle a souligné l'importance pour ses sœurs, mères et filles de prendre conscience de l'importance de leur vote lors des futures élections, en particulier les élections législatives et communales.



Elle a rappelé que la SENAFET et la JIF ne sont pas seulement des moments festifs pour boire, se vêtir et manger, mais aussi des occasions pour les femmes de réfléchir à leur avenir, de contribuer activement au développement socioéconomique de leur province et d'être des ambassadrices de la paix en tout temps et en tout lieu dans leurs communautés respectives.



Cette cérémonie a mis en lumière le rôle essentiel joué par les femmes tchadiennes, en particulier celles de la circonscription administrative du Moyen-Chari, dans la construction d'un avenir meilleur pour leur pays.