Tchad : Célébration réussie du Maradjane des Maddahines à Melfi

Placée sous le signe de la spiritualité et du recueillement, cette édition du Maradjane a été marquée par des moments forts de louanges et de panégyriques en l'honneur du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui). Les fidèles ont également eu l'opportunité d'assister à des conférences et des séminaires portant sur la vie et les enseignements du Prophète.



Un des moments clés de la cérémonie a été la remise d'attestations à certaines personnes qui se sont distinguées par leur implication dans la promotion des valeurs islamiques et de la culture Maddahine.



Il convient de noter que le Maradjane des Maddahines est un événement rotatif qui se tient tous les six mois dans une ville différente regroupant 11 villes au total. La prochaine édition est prévue pour décembre prochain à Am-timan.



Cette célébration réussie du Maradjane des Maddahines à Melfi témoigne de la vitalité de la foi islamique au Tchad et de l'attachement des fidèles aux valeurs prônées par le Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui). Elle met également en lumière l'importance de la culture Maddahine dans la préservation du patrimoine culturel et religieux du pays.