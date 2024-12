Tchad : Cérémonie de remise des diplômes à l'Université de N'Djamena

Lauréats Distingués

Les lauréats des promotions en médecine, pharmacie et diverses spécialités du cycle court des sciences de la santé ont été honorés. Certains d'entre eux ont prêté le serment d'Hippocrate et ont reçu avec fierté leurs épitoges, tandis que d'autres ont joyeusement reçu leurs parchemins des mains des personnalités présentes.



Sages Conseils du Ministre

Le Ministre d'État a partagé une anecdote sur la création de la Faculté des Sciences de la Santé Humaine en 1990 et a prodigué des conseils avisés aux récipiendaires, les encourageant à exceller dans l'exercice de leur profession.



Diplôme des Patients

Il a souligné que le véritable diplôme qui leur sera décerné viendra de leurs patients, insistant sur l'importance de l'engagement et de l'éthique dans leur carrière future. Cette cérémonie a marqué un moment significatif pour les diplômés, symbolisant leur entrée dans le monde professionnel de la santé.