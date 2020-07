Tchad : "Cette crise a permis au gouvernement de découvrir la faiblesse du système sanitaire"

Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a déclaré jeudi que la crise sanitaire "a permis au gouvernement de découvrir la faiblesse de notre système sanitaire, la disparité dans les équipements des hôpitaux de nos différentes provinces, la faiblesse de nos ressources humaines, et l'urgence de la nécessité des actions de renforcement des compétences du personnel soignant."



Il s'est exprimé au cours de la clôture de la première session ordinaire de l'année 2020.



Selon lui, cette crise a aussi révélé "la précarité des soins de santé pour beaucoup de nos concitoyens". Il a encouragé le gouvernement à "développer la mise en place de la Couverture santé universelle pour permettre l'accès aux services de santé à moindre coût, au profit de la population."



Dr. Haroun Kabadi a rendu un vibrant hommage au personnel soignant pour "son dévouement, son engagement, sa manière de servir et son sens de responsabilité dont il a fait preuve tout au long de la pandémie, en dépit des moyens techniques et financiers dont il dispose."



L'Assemblée nationale a encouragé également le gouvernement à "traduire dans les faits les mesures sociales annoncées au profit du personnel soignant."



D'après Dr. Haroun Kabadi, la tendance baissière, les résultats encourageants et la nette amélioration de la situation sanitaire ne doivent pas occulter la vigilance. "Comme toute épidémie, il est fort à craindre qu'une recrudescence puisse surgir dans les jours à venir. C'est pourquoi, il faut toujours rester sur ses gardes."



​Il a invité la population à une véritable prise de conscience et à une responsabilité, à la fois collective et individuelle, pour assurer la préservation de la santé de tous.