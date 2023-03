Tchad : Chadphotography lance la 2ème édition du festival photo-expo à N’Djamena

Le directeur de Chadphotography, Vertu Moula, a tenu une conférence de presse ce 2 mars, au musée national de N'Djamena, pour annoncer le lancement officiel du festival de photo-expo.



Intitulé « À la découverte du Tchad », ce festival se tiendra du 3 au 6 mars, dans un hôtel de la ville. Le ministère des Affaires culturelles, du Patrimoine historique et du Tourisme parraine cet événement, qui est également soutenu par le Conseil national de la jeunesse (CNJT), le Musée national, African Park et les médias.



Selon le directeur, ce deuxième festival de la photo célèbre l'art de la photographie et son impact sur la société tchadienne. Vertu Moula affirme que des galeries photos seront présentées pour mettre en valeur le patrimoine du pays et son développement.



Il souhaite que cet événement permette d'informer et de sensibiliser le public à la manière dont la photographie peut être utilisée pour le développement durable. Le directeur précise que ce festival s'adresse aux jeunes, qui sont le fer de lance de la nation, ainsi qu'au gouvernement de Transition, représenté par le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno.



Par ailleurs, il ajoute que cet événement concerne également les pouvoirs publics et les décideurs, pour que la photographie puisse véhiculer des messages et des visions politiques. Les entreprises pourront également utiliser la photographie comme moyen de communication et de publicité pour leurs marques et produits.



Pour les passionnés de la photographie, cet événement sera l'occasion de découvrir cet art et d'immortaliser les moments les plus précieux de la vie. Pendant les quatre jours d'activités, les participants auront la possibilité de découvrir la vision du festival, les programmes de Chadphotography, la formation en photographie et multimédia, ainsi qu'une conférence sur le thème de l'industrie créative et culturelle.



Il y aura également des projections, des séances de shooting avec des photographes professionnels tchadiens et un concours de shooting, entre autres.