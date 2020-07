Tchad - Champ de Fil : un militaire dans le coma, un mort et six arrestations (procureur)

N'DJAMENA - Six jeunes ont été arrêtés et mis à la disposition du parquet suite aux incidents ayant conduit mardi au lynchage d'un militaire au quartier Champ de Fil, dans le 5ème arrondissement de la capitale, a indiqué samedi le procureur de la République Youssouf Tom à Alwihda Info.



C'est le 1er substitut du procureur de la République qui est en charge du dossier.



Le procureur a confirmé la mort d'un homme, le mécanicien blessé par balle lors des incidents. Il a évoqué un total de deux blessés.



"Le militaire n'est pas mort. Il se trouve toujours dans le coma", a précisé le procureur.



Selon les premiers éléments de l'enquête sur les incidents, il y a deux versions. D’après une version dont dispose le Parquet d’instance ce samedi matin, « le colonel serait parti chercher son garagiste. Il a trouvé d'autres personnes qui sont présentes. Il y a eu une altercation entre eux. Le colonel voulait enlever son arme. L'un a essayé d'arracher l'arme et c'est ainsi que la balle a atteint une personne. »