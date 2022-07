Tchad : Chari Tahania prend le nom de feu Mahamat Saleh Ahmat Tibek

C'est en application de l'arrêté n° 0223/CNDJ/SG/2022 que la cérémonie de baptême de la nouvelle voie bitumée, après le virage de Dinguessou, connue jadis sous le nom de Chari Tahania, a pris le nom de l'ancien ministre, feu Mahamat Saleh Ahmat Tibek.



C'est le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun qui a officié la cérémonie ce 28 juillet 2022 au quartier Dar-es-Salaam, dans la commune du 8ème arrondissement de N'Djamena, en présence des plusieurs personnes, amis et famille du défunt. Après la coupure du ruban, le fils du défunt, Aziz Mahamat Saleh a dans son mot de circonstance souligné que cette cérémonie de baptême symbolise trois valeurs exceptionnelles de l'homme de son père qui sont « la dignité, la rigueur et la loyauté ».



Il faut rappeler que feu Mahamat Saleh Ahmat Tibek est né le 15 avril 1946 à Oum-Hajar, dans la région du Batha. Il fut un grand cadre valeureux de la République du Tchad. Feu Mahamat Saleh Ahmat Tibek fut ministre de l'Économie et du Plan avant d'être nommé ministre des Finances, des Bâtiments et Matériels. Il s'est ensuite exilé après un mal entendu avec l'ancien le président Hissein Habré.



À l'avènement du MPS, il a retrouvé son pays natal et s'est affirmé comme l’une des figures emblématiques à la Conférence nationale souveraine. Il devint successivement, ministre de l'Information, de la Culture et de l'Artisanat en 1991, ministre des Affaires étrangères en 1992 et ministre de l'Agriculture en 1994.



De 1995 à 1998, il fut nommé ambassadeur de la République du Tchad aux États-Unis et au Canada, ainsi que représentant de la République du Tchad à l'ONU. Il revint au gouvernement en tant que ministre d'Etat chargé de la Justice en 1998. Il assuma parallèlement la responsabilité du secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salut à partir du 23 juin 1998.



En 2003, il prend les rênes du ministère d'Etat chargé de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat. A la fin de l'année 2003, le président de la République, le Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno l'appela à ses côtés, en tant Conseiller spécial du président de la République, poste qu'il occupa jusqu'à sa retraite politique. Mahamat Saleh Ahmat Tibek a tiré sa révérence dans la nuit du 28 au 29 mai 2017 à N'Djamena, après une longue maladie.