Tchad : Cheikh Abakar Modou accueilli avec ferveur à l'aéroport de N'Djamena

Cheikh Abakar Walar Modou a regagné jeudi le Tchad, après avoir pris part à la 3ème assemblée générale de l'association des universitaires des États du Sahel à Ouagadougou, où il a été désigné président de la Ligue des Oulémas du Sahel.



À l'aéroport de N'Djamena, cheikh Abakar Walar Modou a été accueilli par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI), le secrétaire général et plusieurs responsables et membres du CSAI.



Interrogé par Alwihda Info, Cheikh Abakar Walar Modou s'est dit très content de cette désignation pour la nation tchadienne. "Si je suis élu à la tête de cette prestigieuse institution religieuse qui regroupe tous les pays du Sahel, ça confirme que les pays du Sahel ont marqué leur reconnaissance à ce que le Tchad est en train de faire dans la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation", a-t-il dit.



Cheikh Abakar Walar Modou a indiqué qu'il mesure le défi qu'il l'attend et a sollicité l'appui des autorités dans l'accomplissement de sa mission.