TCHAD Tchad : Cherif Mahamat Zene assure que son départ est "mûrement réfléchi et pleinement assumé"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Septembre 2022



L'ex-ministre des Affaires étrangères, Cherif Mahamat Zene, a réagi ce 20 septembre sur les réseaux sociaux aux rumeurs qui entourent sa démission : rejet du président de la transition, comité de médiation mis en place, attaques d'officiels à son égard.





Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, est revenu ce 20 septembre sur la démission du ministre. Cherif Mahamat Zene dénonce un empiètement répété sur ses prérogatives.



Abderaman Koulamallah a précisé que Cherif Mahamat Zene est en "villégiature" à Dubaï dans une période cruciale de dialogue. Il a informé avoir été instruit par la Présidence de faire une déclaration devant les diplomates accrédités. Aussitôt, Abderaman Koulamallah a envoyé un message à Cherif Mahamat Zene par souci de transparence. Réponse du ministre des Affaires étrangères : "il attend les instructions qui doivent émaner du chef de l'État".



Abderaman Koulamallah dit avoir retardé volontairement la déclaration de plusieurs jours et échangé avec le premier ministre pour éviter que cette déclaration ne "fasse des vagues". L'objectif était également de préserver la solidarité gouvernementale.



Le ministre de la Communication a précisé que la secrétaire d'État aux Affaires étrangères a fini par convaincre le chef de la diplomatie. Abderaman Koulamallah a rédigé un discours qui a été transmis à Cherif Mahamat Zene avec en retour des annotations. Le premier ministre a ensuite appelé Abderaman Koulamallah pour acter l'entente entre les parties. "Nous sommes arrivés dans la salle, le discours s'est bien passé, et à mon grand étonnement, j'ai appris que le ministre avait démissionné. J'ai appelé le ministre pour lui dire que ce n'était pas correcte. J'ai vu qu'avant que sa démission ne parvienne aux autorités, elle était déjà mise en ligne".

Abderaman Koulamallah a également confirmé l'authenticité de l'échange WhatsApp qui circule sur les réseaux sociaux. Il exprime son étonnement et laisse entendre qu'il n'est pas à l'origine de la fuite : "Nos conversations privées se sont retrouvées sur le net, à ma grande désolation d'ailleurs. À ce niveau de responsabilité, on ne fait pas circuler ce genre d'informations", affirme Abderaman Koulamallah.

« Que ceux qui s'agitent outre mesure sur la toile depuis ma démission au point de se ridiculiser et, assènent des contrevérités à longueur des journées, s'occupent d'autres choses que de mon départ mûrement réfléchi et pleinement assumé », affirme Cherif Mahamat Zene.

Une capture d'écran d'un message WhatsApp qui a fuité lundi sur les réseaux sociaux révèle en effet un échange entre Abderaman Koulamallah et Chérif Mahamat Zene. Ce dernier reproche à son collègue d'empiéter sur les prérogatives du ministère et lui demande de se respecter. Tandis que le porte-parole du gouvernement exprime sa tristesse face à "des choses pareilles" à son endroit".





