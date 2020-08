Tchad - Chikungunya : "Le gouvernement a pris toutes les dispositions" (Dr. Djiddi Ali Sougoudi)

Le secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Dr. Djiddi Ali Sougoudi, a déclaré dimanche que la maladie de Chikungunya qui circule à Abéché "ne doit pas semer la panique" car "le gouvernement a pris toutes les dispositions en mettant à la disposition de la région les médicaments nécessaires, mais également l'expertise nécessaire."



"Nous remarquons que la région du Ouaddaï est bien organisée même s'il y a quelques petites insuffisances que nous devons corriger ensemble. De façon générale, les autorités sanitaires se sont bien organisées", explique Dr. Djiddi Ali Sougoudi.



"Nous avons constaté qu'un afflux de malades prend d'assaut les hôpitaux, surtout l'hôpital régional", indique le membre du gouvernement.



"On aurait préféré que les malades aillent d'abord dans les centres de santé, parce que c'est le premier échelon. Vous pouvez très nettement recevoir des traitements avant d'aller vers les grands hôpitaux", dit-il.



Plus de 7000 malades de Chikungunya ont été détectés à ce jour à Abéché.