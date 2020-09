Tchad : Chikungunya au Wadi Fira, les précisions du délégué sanitaire provincial

La province de Wadi Fira est également touchée par la maladie de Chikungunya avec quelques cas détectés, a confirmé dimanche le secrétaire d’État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Dr. Djiddi Ali Sougoudi.



“Oui, depuis trois jours on est touchés (...) On donne nos données tous les jours à la direction de la surveillance épidémiologique à N’Djamena”, a déclaré lundi le délégué sanitaire provinciale du Wadi Fira, Ousman Ismaïl Arim, à Alwihda Info.



Les cas suspects ont été signalés depuis la semaine dernière. Ils ont ensuite fait l’objet de tests. “On a envoyé au laboratoire à N’Djamena et il a confirmé. On a envoyé 11 échantillons, septs ont fait l’objet de tests parmi lesquels quatre positifs”, précise le délégué.



“On présume que tous les tests qu’on a envoyé à N’Djamena sont positifs car ils présentent les mêmes symptômes”, ajoute-il.



“Comme toute épidémie, on commence à faire les enregistrement sur les cas, la prise en charge au niveau des hôpitaux, on fait la sensibilisation parce que le vecteur de transmission c’est le moustique. Avec nos agents sanitaires, on commence à désinfecter les lieux et on demande à la population de désinfecter les moustiquaires”, détaille Ousman Ismaïl Arim.