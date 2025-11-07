Alwihda Info
TCHAD

Tchad/Chine : Formation en Réanimation Néonatale à l'Hôpital de l'Amitié Tchad-Chine


Alwihda Info | Par - 8 Novembre 2025


Le vendredi 7 novembre 2025, le Dr Xu Kang, pédiatre de la 20ᵉ Équipe Médicale Chinoise et médecin du Centre de Développement Néonatal, a animé une session de formation cruciale en réanimation néonatale à l'Hôpital de l'Amitié Tchad-Chine.


Tchad/Chine : Formation en Réanimation Néonatale à l'Hôpital de l'Amitié Tchad-Chine


  Après une présentation théorique couvrant l'évaluation du nouveau-né, la préparation de l'équipe et les principes de la ventilation en pression positive, le Dr Xu a réalisé une démonstration pratique sur mannequin de simulation. Il a particulièrement insisté sur le positionnement adéquat pour libérer les voies respiratoires et sur l'utilisation précise du ballon auto-remplisseur, détaillant les techniques d'étanchéité du masque et de contrôle de la ventilation.

 
Cette articulation entre théorie et pratique renforce la capacité collective du personnel soignant de l'hôpital à intervenir efficacement durant les premières minutes critiques. Une initiative saluée qui illustre l'excellence du fructueux partenariat médical sino-tchadien.
Peter Kum
