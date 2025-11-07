Tchad/Chine : Formation en Réanimation Néonatale à l'Hôpital de l'Amitié Tchad-Chine





Après une présentation théorique couvrant l'évaluation du nouveau-né, la préparation de l'équipe et les principes de la ventilation en pression positive, le Dr Xu a réalisé une démonstration pratique sur mannequin de simulation. Il a particulièrement insisté sur le positionnement adéquat pour libérer les voies respiratoires et sur l'utilisation précise du ballon auto-remplisseur, détaillant les techniques d'étanchéité du masque et de contrôle de la ventilation.





Cette articulation entre théorie et pratique renforce la capacité collective du personnel soignant de l'hôpital à intervenir efficacement durant les premières minutes critiques. Une initiative saluée qui illustre l'excellence du fructueux partenariat médical sino-tchadien.