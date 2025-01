Tchad-Chine : le ministre chinois des Affaires étrangères reçu par le chef de l’Etat

Aussitôt arrivé ce 8 janvier 2025 à N’Djamena, troisième étape de sa tournée africaine, pour une visite de travail, le ministre des Affaires étrangères de la République Populaire de Chine, M. Wang-Yi et la forte délégation qui l’accompagne, ont été reçus au Palais Toumaï.



Le président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno et M. Wang-Yi se sont entretenus pendant plus d’une heure. Au menu des discussions entre le chef de l’Etat et son hôte, le renforcement de la coopération bilatérale dans le cadre du nouveau partenariat stratégique.



Le Tchad et la Chine entretiennent une coopération bilatérale fructueuse et se vouent respect et considérations réciproques. C’est ce qui justifie le choix du Tchad parmi les quatre destinations africaines de la tournée du chef de la diplomatie chinoise, M. Wang-Yi.



Le chef de la diplomatie chinoise a transmis au président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno la haute estime de son président et de tout le peuple chinois à son auguste personnalité et au peuple tchadien pour le nouvel élan de souveraineté assumée et de développement du pays.



Le chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a, en retour, salué le dynamisme de la Chine et son poids sur l’échiquier mondial félicitant son homologue Xi Jinping et le peuple chinois qui incarnent le soubassement de l’équilibre d’un monde devenu multipolaire. Le Tchad, par la voix du président de la République, a réaffirmé son ferme soutien à l’unicité du territoire chinois et rejette toutes ingérences extérieures dans l’administration des territoires chinois.



Le ministre Wang-Yi a aussi dit tous les biens que la Chine pensait du Chef de l’Etat et du peuple tchadien. Rappelant le nouveau concept de partenariat stratégique, basé sur le co-développement conclu lors du Forum de Coopération sino-africain de 2024, les deux personnalités, entourées de leurs collaborateurs respectifs, ont discuté de tous les domaines de coopération pouvant aider à concrétiser cette vision de co-développement.



A cette occasion, le chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a révélé à son interlocuteur que le Gouvernement a été instruit pour accorder toutes les facilités aux investisseurs chinois qui sont des véritables partenaires au développement. Le chemin parcouru en matière de coopération bilatérale a aussi été revisité par les deux parties.



Le partenariat Tchad-Chine couvre les domaines des infrastructures, des hydrocarbures, des mines, de l’énergie, de l’hydraulique, de l’agriculture, de l’éducation et de la santé. Cette visite de travail du chef de la diplomatie chinoise s’inscrit donc dans un cadre de dialogue et de coopération. Les échanges que le ministre Wang-Yi a eus avec le Chef de l’Etat pourraient ouvrir la voie à de nouveaux projets et initiatives, consolidant ainsi les relations déjà fructueuses entre le Tchad et la Chine.