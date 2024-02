Tchad - Chine : un accord de coopération signé sur le plan sécuritaire

Au cours de cette rencontre, les deux personnalités, assistées de leurs proches collaborateurs, ont échangé sur les questions liées à la sécurité publique et ont procédé à la signature d'un accord de coopération sur le plan sécuritaire. Cet accord vise à renforcer et à redynamiser les liens de collaboration déjà existants entre le Tchad et la Chine dans le domaine de la sécurité.



Le renforcement de la coopération entre le Tchad et la Chine en matière de sécurité est une initiative louable qui devrait avoir un impact positif sur la sécurité et la stabilité dans la région. Cet accord permettra aux deux pays de mieux lutter contre les menaces sécuritaires communes et de contribuer à la paix et au développement du Tchad.