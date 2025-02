Tchad-Chine : vers une exploitation sécurisée des arachides et du sésame tchadien

Dans le cadre du renforcement des relations commerciales entre le Tchad et la Chine, Abakar Ousman Sougui, directeur général du Commerce, a présidé une réunion d’information le mardi 4 février 2025, dans la grande salle du ministère du Commerce et de l’Industrie.



Cette réunion, qui vise à sensibiliser les exportateurs aux exigences relatives à l’entreposage et à l’exportation des arachides décortiquées et du sésame vers la Chine, a rassemblé des exportateurs accrédités ainsi que des représentants du Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA) et de la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC). Mme Dihoulne Tchoubobe, directrice générale adjointe du Commerce, a présenté les principales exigences des protocoles d’inspection et de quarantaine.



Parmi celles-ci figurent le respect strict des normes phytosanitaires, notamment l’obtention d’un certificat phytosanitaire délivré par la DPVC. Les exportateurs doivent également se conformer aux normes chinoises de sécurité alimentaire (GB2761) et appliquer des mesures de lutte antiparasitaire intégrée (IPM). En outre, les entreprises exportatrices doivent être enregistrées auprès de l’Administration générale des Douanes chinoises (GACC).



« Les produits destinés à l’exportation doivent subir un processus rigoureux de dépistage, de nettoyage et de désinfection avant leur conditionnement. Les emballages doivent respecter les exigences chinoises, en mentionnant clairement le nom de l’entreprise exportatrice, son numéro d’enregistrement et l’indication "sésame/arachides décortiquées exporté(e)s du Tchad vers la République populaire de Chine", en chinois et en anglais », a-t-elle précisé.



Allom Florent, expert en protection des végétaux à la DPVC, a ensuite expliqué le système de certification phytosanitaire mis en place pour garantir la conformité des arachides et du sésame tchadiens aux normes internationales et aux attentes du marché chinois. A l’issue de cette réunion, Abakar Ousman Sougui a exhorté les exportateurs à respecter scrupuleusement ces exigences. « Le marché chinois représente une opportunité économique majeure pour notre pays.



Cependant, il est essentiel que nos produits respectent les normes et procédures établies pour garantir leur qualité et leur sécurité. Cela renforcera la réputation de nos exportations et ouvrira la voie à de nouveaux partenariats », a-t-il déclaré. Il convient de noter que cette réunion s’inscrit dans le cadre des protocoles d’accord signés entre les deux pays en vue d’assurer la qualité et la sécurité des produits destinés à l’exportation.