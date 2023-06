Tchad : "Choix 2 Vie" de Ghost MG, une chronique de vie captivante

Après la sortie de son dernier titre "Choix 2 Vie", Ghost MG partage son inspiration et sa vision en tant que rappeur lors d'une interview accordée à Alwihda Info.



"À travers ma musique, je raconte ma vie de base par rapport à celle d'aujourd'hui. Ces deux étapes sont si différentes. C'est comme passer de l'ombre à la lumière, du rêve à la réalité, en faisant des efforts et des sacrifices, tout en ayant moins de chance que les autres", affirme-t-il.



Il est à la fois motivant et émouvant d'imaginer les adversités auxquelles Ghost MG a dû faire face. Mais son désir de réussir était inébranlable. Malgré les obstacles, il a persévéré et se retrouve humblement en train de chanter sa fierté.



Il a puisé dans ces expériences vécues pour créer cette chanson intitulée "Choix 2 Vie". En l'écoutant, l'histoire suscite des émotions, d'autant plus avec sa vidéo virale. Ghost MG, un excellent parolier, a su jouer avec les mots et les accents, créant des liens avec d'autres sujets. "Comme d'habitude, j'aime insérer quelques punchlines politiques pour refléter notre réalité", ajoute-t-il.



La chanson parle d'elle-même, elle est compréhensible même sans explications.



Ghost MG a toujours eu pour but de motiver les autres à réussir. Il le clame haut et fort : "Je préfère encourager ceux qui m'écoutent à chercher la réussite plutôt que de les faire simplement danser. Même si je n'ai rien contre ceux qui dansent, je pense qu'il y a mieux à faire dans un pays comme le Tchad", conclut-il.