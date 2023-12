Tchad : Christian Madet appelle à la mobilisation citoyenne pour le 'OUI' lors du Référendum

Dans son discours, Christian Madet a salué la délégation et exprimé sa gratitude envers la population de Kolobo et des environs pour leur présence massive à cette réunion festive, symbolisant ainsi leur unité et leur solidarité. Il a également évoqué la situation politique actuelle au Tchad et l'importance de l'engagement citoyen dans le processus de rétablissement de l'ordre constitutionnel. Il a exhorté les habitants à se mobiliser pour façonner l'avenir du pays et à redonner vie à ses principes fondamentaux, en votant lors du référendum constitutionnel à venir.



Christian Madet a rappelé l'engagement politique de son frère Béchir Madet et a encouragé les habitants à poursuivre la lutte politique avec la même conviction et détermination. Il a également souligné l'héritage culturel laissé par Béchir Madet à travers son association culturelle ADEC, qui a contribué au développement culturel et au bien-être des populations locales.