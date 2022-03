Tchad : "Citoyenneté active" forme les jeunes sur la gouvernance associative et le leadership

Deux jours durant, les participants ont eu à apprendre des nouvelles connaissances en techniques de gouvernance associative et de leadership, ce qui leur permettra d’être plus actifs au sein de leurs associations respectives et partant, profiter de cette connaissance pour former d’autres jeunes désireux.



À travers cette formation, le président de ladite association, Tarikh Aziz Youssouf indique que l’objectif est de permettre aux jeunes de trouver les outils nécessaires pour les aider à bien gérer leurs associations. La formation vise également à créer un cadre de rencontre et d’échange pour permettre aux uns et aux autres de se connaître et avancer ensemble.



« Nous avons noté à la fin de cette formation un intérêt particulier des jeunes de se faire former dans différents domaines pour élargir leurs champs d’actions », a soutenu le président de l’association "Citoyenneté active", Tarikh Aziz Youssouf.