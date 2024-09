Tchad : Clôture d'une session de formation pour les enseignants à Mbikou

Cette formation de trois jours a permis aux enseignants de trois directions du centre d'acquérir des compétences essentielles, notamment la préparation de leçons, l’élaboration de fiches pédagogiques et l’evaluation des apprentissages



L'objectif est d'améliorer le fonctionnement du système éducatif, en mettant l'accent sur le bénéfice des apprenants.



Les enseignants ont exprimé leur gratitude envers la direction générale du centre pour cette initiative et ont remercié les formateurs pour leur engagement. Ils ont recommandé que la direction générale poursuive la formation continue et mette à leur disposition les documents nécessaires pour leur développement professionnel.



Abdelhakim Adam, directeur adjoint du Centre Koweitien, a également remercié les organisateurs. Nodjadoum Koingar, inspecteur pédagogique de l’enseignement secondaire, a souligné que cette formation pourrait aider l’établissement à se classer parmi les meilleurs de la province du Logone Oriental.



Dans son discours de clôture, Tomdongarti Ngaredim a insisté sur le rôle crucial des enseignants en tant que bâtisseurs d’avenir. Il a encouragé les participants à valoriser les acquis de cette formation au bénéfice des élèves. Il a également appelé l'ONG Direct-Aïd à pérenniser ces sessions de formation, soulignant l'importance du recyclage des enseignants pour améliorer la qualité de l'enseignement.



Ce renforcement des capacités a permis aux enseignants de prendre conscience des défis sur le terrain, favorisant ainsi un bon décollage du système éducatif pour l'année en cours au Centre Koweitien de Mbikou. Cette initiative représente un pas important vers l'amélioration continue de l'éducation dans la région.