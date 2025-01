Tchad : Clôture de l'atelier de validation de la stratégie nationale de vaccination

Durant six jours, les participants ont analysé différents documents stratégiques pour élaborer un plan quinquennal et la stratégie nationale de vaccination pour la période 2025-2030. Cet atelier a également permis d’évaluer la situation de la stratégie nationale de vaccination pour 2024 et 2025, ainsi que d’élaborer le Plan d’Action Opérationnel.





Contributions et reconnaissance



Dr Antoine Marie Ziao, représentant de l'UNICEF, a salué les efforts fournis, qui ont permis d’aboutir à des projets concrets pour la stratégie nationale de vaccination et le plan opérationnel annuel.





Dr Mbailamen a félicité tous les participants pour leur engagement et leur dévouement à la réussite de cet atelier. Elle a également remercié les autorités de la province du Mayo Kebbi-Est pour leur soutien logistique dans l'organisation de la rencontre.





Perspectives d'avenir



La directrice a souligné que les conclusions de cet atelier permettront d'améliorer le rendement des actions de vaccination et d'accroître le succès des initiatives futures. Ce travail collaboratif est essentiel pour renforcer la santé publique et garantir une couverture vaccinale efficace au Tchad.