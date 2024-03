TCHAD Tchad - Comment l'INSTA d'Abéché inspire les lycéennes à se tourner vers les filières scientifiques

Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 3 Mars 2024



L'institut National des Sciences et Techniques d'Abéché (INSTA) à travers sa cellule d'égalité de genre et équité sociale a organisé la deuxième édition de la formation pratique aux étudiantes et aux filles de lycées et collèges de la ville d'Abéché. Cette formation pratique qui a regroupé 32 participantes venues de l'université Adam Barka d'Abéché, de l'école Nationale supérieure et les six lycées et collèges à durer neuf jours.

Ce samedi, 2 mars 2024 à Abéché, une Cérémonie de remise des attestations de fin de formation pratique aux participantes de ses assises. C'était en présence de la première adjointe au Maire de la ville d'Abéché représentante le gouverneur de la province du Ouaddaï, du consul honoraire de la France à Abéché ainsi que les enseignants chercheurs et plusieurs autres invités de marque.



La formation s'est focalisée sur trois domaines à savoir : la programmation informatique, l'électronique embarquée et l'énergie photovoltaïque, et elle s'inscrit dans la politique de L'INSTA notamment égalité de genre et l'amélioration de la proportion filles/garçons en sciences et techniques. Ces domaines précités ci-haut ce sont des domaines où la présence des filles est quasi nulle à L'INSTA.



C'est pourquoi dans son intervention, le directeur général de l'institut national supérieur des sciences et techniques d'Abéché, Pr Yaya Dagal Dari, a indiqué que son institution à travers cette formation veut œuvrer par son plan d'action à impulser non seulement le taux des filles à aimer les filières scientifiques au sein de L'INSTA mais aussi à élargir dans les établissements supérieurs du Tchad. Il convient d'ajouter que, dans le but d'assister ces jeunes femmes à conserver les connaissances acquises lors de la formation et surtout afin de favoriser leur maintien dans la pratique des compétences nouvellement acquises, INSTA a généreusement offert à chaque participante un kit.



Le consul honoraire de la France à Abéché, Mahamat Ahmat Hassaballah, a au nom de l'ambassade de France qui est partenaire financier de cette formation a souligné que le partenariat qui lie l'ambassade de France et l'institut national supérieur des sciences et techniques d'Abéché dans divers domaines notamment celui ci qui a démarré depuis l'année dernière avec la première édition.



La représentante des récipiendaires, Hababa Dahaba Abdelrahim Dahaba, a au nom de ses sœurs bénéficiaires de cette formation, elle a tenu exprimer ses sincères remerciements aux organisateurs de ses assises à l'occurrence la cellule genre de l'institut et l'ambassade de France au Tchad. Elle a rassuré aux initiateurs que les connaissances acquises seront traduit dans le fait afin de mieux cerner la pratique.



La première adjointe au Maire, Khadîdja Asiamah Issa, et le secrétaire général de l'académie de l'Est, Dr Haroun Heloua, ont salué l'initiative de L'INSTA. Qui selon eux cadre avec la politique du gouvernement qui lutte en matière de l'éducation des filles et surtout leur maintien et encouragement dans les domaines scientifiques. Ils ont ensuite prodigué des conseils aux filles à poursuivre leur cursus jusqu'au doctorat.





Dans la même rubrique : < > Tchad : accord de paix signé entre deux communautés en conflit au Batha Tchad- Nettoyage citoyen : Les femmes de Bébédjia montrent l'exemple L'Amb. Mahamat Saleh Annadif représente le Tchad au Forum diplomatique d'Antalya Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)