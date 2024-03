Tchad : Comment parvenir à un développement équilibré ?

La première étape pour favoriser le développement est d'assurer la stabilité politique et la sécurité nationale. Cela implique de renforcer les institutions démocratiques, de promouvoir la participation citoyenne, de garantir l'état de droit et de s'attaquer aux causes profondes des conflits internes et intercommunautaires.





L'éducation est un pilier essentiel du développement. Le gouvernement devrait investir dans l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité, en renforçant les infrastructures scolaires, en formant des enseignants compétents et en favorisant la recherche et l'innovation. Cela permettra de former une main-d'œuvre qualifiée, capable de relever les défis du développement économique.





Par ailleurs, les infrastructures de transport, d'énergie, de télécommunications et d'eau sont des éléments clés pour stimuler la croissance économique et améliorer la qualité de vie des citoyens. Le gouvernement devrait investir dans la construction et la modernisation des infrastructures, en favorisant également le développement des zones rurales.





Mahamat Hassan, étudiant en master 2 de sociologie pour le développement, souligne que le Tchad est principalement dépendant des exportations de pétrole. Pour réduire cette dépendance et promouvoir une croissance économique durable, le gouvernement devrait encourager la diversification économique. Cela peut être réalisé en soutenant les secteurs agricoles, industriels et touristiques, en favorisant l'entrepreneuriat local et en attirant les investissements étrangers.





À cet effet, le gouvernement devrait créer un environnement favorable aux investissements et à l'entrepreneuriat en réduisant les obstacles bureaucratiques, en favorisant la transparence et en mettant en place des mesures incitatives pour encourager les investisseurs nationaux et étrangers.





Il est essentiel de promouvoir un développement économique respectueux de l'environnement et socialement inclusif. Le gouvernement devrait mettre en place des politiques de protection de l'environnement, encourager les énergies renouvelables, promouvoir l'accès aux services de base tels que l'eau potable et les soins de santé, et lutter contre les inégalités sociales. Le gouvernement tchadien devrait renforcer sa coopération avec les pays voisins, les organisations régionales et la communauté internationale. Cela peut favoriser les échanges commerciaux, faciliter le transfert de connaissances et de technologies, et renforcer la stabilité régionale.





Le développement puissant et durable d'un pays nécessite une vision à long terme, une bonne gouvernance, une participation citoyenne et la prise en compte des spécificités socioculturelles du Tchad.