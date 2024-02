Tchad : Comment trouver un équilibre entre les prochaines élections et la crise alimentaire ?

Il est essentiel de répondre aux besoins de la population en matière de sécurité alimentaire et d'accès aux ressources de base afin d'assurer des élections justes et transparentes. Les tensions sociales et politiques amplifiées par les crises alimentaires soulignent l'importance de gérer efficacement ces situations pour garantir des élections légitimes et démocratiques.



Les autorités nationales et les acteurs internationaux doivent travailler ensemble pour répondre aux besoins humanitaires urgents tout en veillant à un processus électoral inclusif et équitable. L'engagement des citoyens, la transparence des institutions et l'accès à l'information sont des éléments cruciaux pour promouvoir la démocratie et la stabilité dans ces contextes délicats.