Tchad : Concertation entre les partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé publique

Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention a présenté les actions phares réalisées en 2023, ainsi que la crise humanitaire et sanitaire dans l'est du pays. Il a également exposé les principaux défis auxquels le système de santé est confronté, ainsi que les perspectives pour 2024. Enfin, il a évoqué les appuis attendus des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre des activités.



Le représentant par intérim de l'OMS, Dr Abdoualye Yam, a mentionné que le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) est un guide essentiel dans le domaine de la santé au Tchad. Il a souligné que la crise dans l'est du pays nécessite davantage de ressources pour investir dans la communication visant à prévenir les risques sanitaires et promouvoir l'engagement communautaire afin d'identifier rapidement les foyers épidémiques.



Jacques Boyer, représentant UNICEF au Tchad, s'est félicité d'avoir assisté à cette réunion et a pris bonne note des défis et des perspectives discutés lors des échanges. Il s'est également engagé à soutenir les efforts visant à améliorer notamment la santé maternelle infantile ainsi que lutte contre malnutrition.



De son côté, le directeur pays d'ONU SIDA, Dr Ouatara Yafflo, a exprimée son soutien à vision du ministère tout en souhaitant renforcer particulièrement lutte contre paludisme, VIH/sida , tuberculose . Il insiste sur besoin renforcement suivi actions menées.



D'autres partenaires ont également pris part aux discussions pour apprécier ces présentations tout en rassurant leur disponibilités respectives à épauler pleinement le Ministère de la Santé publique et de la Prévention face aux multiples défies.