Tchad : Concertation sur la situation humanitaire et la collaboration bilatérale entre le gouvernement et l'OIM

Au cours de leurs échanges, la Ministre et le Chef de mission de l'OIM ont évoqué la situation humanitaire complexe que traverse le Tchad. Le pays fait face à de multiples défis, notamment les conflits intercommunautaires, les catastrophes naturelles et les effets du changement climatique, qui entraînent des déplacements de populations, des besoins humanitaires importants et une vulnérabilité accrue des populations.



Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble pour apporter une réponse efficace aux besoins humanitaires au Tchad. Elles ont discuté de plusieurs domaines de collaboration potentielle.



L'OIM apporte déjà un soutien important aux populations déplacées et réfugiées au Tchad, en leur fournissant des abris, de la nourriture, des soins de santé et d'autres services essentiels. La collaboration entre le gouvernement et l'OIM permettra de renforcer et d'étendre cette assistance.



Le Tchad est un pays de transit pour de nombreux migrants en provenance d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. L'OIM travaille en collaboration avec les autorités tchadiennes pour assurer la protection des migrants et leur garantir un traitement digne et respectueux de leurs droits.



Le renforcement des capacités nationales en matière de gestion des crises humanitaires est un élément clé pour une réponse durable aux défis auxquels le Tchad est confronté. L'OIM s'engage à appuyer le gouvernement tchadien dans ce domaine, en lui fournissant des formations et en l'aidant à développer des politiques et des stratégies adéquates.



La rencontre entre la Ministre de l'Action sociale et le Chef de mission de l'OIM témoigne de la volonté des deux parties de renforcer leur collaboration pour apporter une réponse humanitaire efficace aux besoins des populations vulnérables au Tchad. L'engagement mutuel du gouvernement tchadien et de l'OIM permettra de mobiliser les ressources nécessaires et de mettre en œuvre des actions concrètes pour améliorer la situation des populations affectées par les crises humanitaires.