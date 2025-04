Tchad : Conclusion de l'atelier national pour le projet PINAMAC

Cet atelier crucial a été mené avec la direction du Directeur général de l’Agence de la Grande Muraille Verte, Monsieur Kodou Choukou Tidjani, et en présence du Point focal du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), Monsieur Soumaila Oumar Gadji.





Le projet PINAMAC, qui bénéficie du financement du FEM, représente une initiative ambitieuse et structurée visant à apporter une réponse concrète à l’urgence environnementale et sociale qui impacte significativement les provinces du Barh El Ghazel et du Hadjer-Lamis. La consultation des diverses parties prenantes a permis de recueillir des perspectives essentielles pour la formulation efficace et inclusive de ce projet d'envergure.